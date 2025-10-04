البحيرة - أحمد نصرة:

صرحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأنه جرى رصد نحو 60 فدانًا من الأراضي المنخفضة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه، وهي أراضي طرح النهر والمتعدّى عليها، ويتم التعامل معها بشكل فوري لضمان عدم امتداد التأثير إلى مناطق أخرى.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم السبت، ارتفاع منسوب مياه النيل بعدد من أراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة، حيث شملت جولتها منطقة جزيرة الدخلة التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة، ومنطقة قناطر بولين، والصواف، وذلك بحضور المهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ومسؤولي حماية النيل والزراعة.

وأكدت المحافظ أن أعمال المتابعة والاستعداد لمواجهة أي ارتفاع محتمل في منسوب نهر النيل مستمرة منذ أكثر من شهر، بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر مع وزارة الري والحماية المدنية وجميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدة أن المحافظة تتعامل مع الموقف بخطة استباقية محكمة ومدروسة تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

ووجهت محافظ البحيرة بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الزراعة والري والوحدات المحلية للمرور الميداني المستمر على المراكز الواقعة على ضفاف النيل، وتشمل كوم حمادة، الرحمانية، شبراخيت، إيتاي البارود، المحمودية، ورشيد، لمتابعة الموقف ورصد أي مستجدات قد تطرأ والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.





