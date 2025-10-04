مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد طريق كوبرى المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع تريلا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء عبد الله عسر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع الحادث بالقرب من كوبرى المحاميد ووجود مصابين ووفيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 6 آخرين بجروح وكسور متفاوتة، مشيرًا إلى أنه تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.