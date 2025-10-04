تحصين أكثر من 95 ألف رأس ماشية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أطلقت جمعيات المجتمع المدني بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، قوافل مساعدات إنسانية عاجلة إلى قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، لتقديم الدعم والإعانات الغذائية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بفرع رشيد، بالتنسيق بين بنك الطعام المصري وجمعيات التنمية والتقوى والمدينة المنورة بالمنوفية.

وشملت المساعدات توزيع مواد غذائية وتموينية وإعانات عاجلة للأهالي القاطنين في المنازل التي غمرتها المياه، في ظل صعوبة التنقل وتضرر عدد من البيوت الواقعة على أراضي طرح النهر.

يأتي ذلك في إطار التحرك السريع لتخفيف معاناة المواطنين المتأثرين بارتفاع منسوب المياه، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية تسرب مياه النيل إلى بعض المنازل والأراضي الزراعية.

وكانت مديرية الزراعة بالمنوفية قد أعلنت في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن إجمالي المساحات المغمورة بالمياه بلغ 1241 فدانًا، موزعة بواقع 823 فدانًا بأشمون، و223 بالسادات، و129 بمنوف، و65 فدانًا بالشهداء.