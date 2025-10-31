تنصيب أول مطران منتخب لدير سانت كاترين منذ 52 عامًا.. ماذا نعرف عنه؟

خيّم الحزن على قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بعد أن تحولت ليلة هادئة إلى مأساة مروعة، بانهيار سقف غرفة داخل منزل بسيط فوق أربعة أطفال أشقاء أثناء نومهم، لتفقد الأسرة ثلاث زهرات دفعة واحدة، ويُصاب شقيقهم الرابع بجروح متفرقة.

ماذا حدث في "الرواتب"؟

لم يكن أحد من الأهالي يتخيل أن صوت الانهيار الذي هزّ القرية الصغيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سيكون بداية فاجعة كتبت سطورًا دامية في تاريخ أسرة بسيطة تعيش تحت سقف من الطوب اللبن والخشب المتهالك.

داخل الغرفة الصغيرة، كانت الطفلات الثلاث نائمات إلى جوار شقيقهن، يحلمن بيوم جديد من اللعب والدراسة، لكن السقف لم يصمد أمام الزمن، وسقط فوقهم دفعة واحدة، لينتزع من الأسرة فرحتها ويترك جرحًا لا يُنسى.

شهد م.ع (12 عامًا) كانت أكبرهم سنًا وبمثابة الأم الصغيرة لإخوتها، وجنى م.ع (9 أعوام) المعروفة بخفة ظلها بين الجيران، وياسمين م.ع (4 أعوام) الصغيرة التي لم تعرف من الدنيا سوى اللعب والضحك، رحلن دفعة واحدة، بينما نجا شقيقهم الرابع (11 عامًا) من الموت بأعجوبة، بعد أن تمكن الأهالي من إنقاذه وسط الركام قبل أن تنقله سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

على الموت استيقظت "الرواتب"

في الصباح، تحولت شوارع القرية إلى مأتم كبير بجنازة شارك فيها صغار وكبار، لا يزالون يستوعبون خبر رحيل الشقيقات الثلاث. أحد الأهالي قال: "البيت بسيط جدًا، والسقف كان قديم ومتهالك، محدش كان متخيل يحصل كده.. البنات كانوا زينة البيت والفرحة فيه".

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن سبب الانهيار يرجع إلى تهالك السقف وضعف أساسات المنزل.

وقد تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الانهيار.

وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان معاناة مئات الأسر الفقيرة في قرى الصعيد، التي تعيش تحت أسقف مهددة بالسقوط دون أن تمتد إليها يد الترميم أو الدعم.

فكل جدار متصدع، وكل سقف من الخشب القديم، يحمل بين طياته قصة مشابهة تنتظر الموت في أي لحظة.