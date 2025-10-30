الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه حضورياً بحق 5 متهمين، هم مُلاك العقار الذي تسبب انهيار شرفته في مصرع الشاب محمود صلاح وإصابة زميله محمد ياسين، أثناء العاصفة التي ضربت المدينة في 31 مايو الماضي.

وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 21293 لسنة 2025 جنح باب شرقي، إلى يوم العاصفة، عندما كان الشابان يحاولان الاحتماء بسيارتهما في شارع جانبي، لتسقط عليهما شرفة العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة محمود صلاح بإصابات بالغة، ظل على إثرها في العناية المركزة حتى وفاته.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين الخمسة، وهم "ه.ا.ع"، "و.ا.ع"، "د.م.ج"، "غ.م.ج"، "م.م.ج"، إلى المحاكمة بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإتلاف.

واستند قرار الإحالة إلى تقرير رسمي من لجنة مديرية الإسكان، والذي أكد أن العقار كان قد صدر له قرار ورخصة ترميم منذ عام 2021، إلا أن المُلاك أهملوا ولم يقوموا بتنفيذ القرار، مما أدى إلى وقوع الكارثة.

وكانت الإسكندرية قد شهدت، فجر السبت 31 مايو الماضي، موجة من الطقس السيئ شملت أمطارًا رعدية وثلوجًا ورياحًا عاتية بلغت سرعتها 83 كم/س، ما تسبب في خسائر بالمرافق العامة وبعض العقارات، إضافة إلى حالات إصابة بين المواطنين.

ووفقًا لبيانات غرفة عمليات المحافظة، خلفت العاصفة أضرارًا تمثلت في تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، وانهيارات جزئية في عشرة عقارات، وسقوط أعمدة إنارة وإعلانات دعائية، فضلًا عن بلاغات متفرقة حول سقوط أشجار وحدوث حرائق محدودة وسقوط كابلات كهربائية.

كما تسببت العاصفة في إصابة مواطنين، من بينهم محمد ياسين (27 عامًا) الذي أصيب بكسر في الساق والركبة، ومحمود صلاح كريم (32 عامًا) الذي تعرض لنزيف بالمخ وكسر في الفقرات العنقية، نتيجة سقوط شرفة عقار على سيارته أثناء عودته من حفل زفاف.