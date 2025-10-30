ضبط 38 طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة - صور

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات المستمرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.

ترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي بإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بمشاركة حي شرق شبرا الخيمة، والإدارة البيطرية بشبرا الخيمة، وإدارتي التموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من لحوم الرأس والأحشاء الداخلية وأرجل الماشية بإجمالي وزن يقارب 38 طنًا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحريز المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.