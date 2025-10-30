إعلان

ضبط 38 طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة - صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:20 م 30/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملات
  • عرض 3 صورة
    حملات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات المستمرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.

ترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي بإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بمشاركة حي شرق شبرا الخيمة، والإدارة البيطرية بشبرا الخيمة، وإدارتي التموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من لحوم الرأس والأحشاء الداخلية وأرجل الماشية بإجمالي وزن يقارب 38 طنًا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحريز المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحوم وأحشاء غير صالحة شبرا الخيمة أيمن عطية القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن