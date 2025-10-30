إعلان

عورت زميلتها بـ "كتر".. مشاجرة طالبتين أمام مدرستهما تثير الجدل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:41 م 30/10/2025
البحيرة - أحمد نصرة:


تباشر جهات التحقيق بالبحيرة، النظر في مشاجرة وقعت بين طالبتين أمام مدرسة المعلمات بدمنهور، بعدما أسفرت عن إصابة إحداهما بإصابات خطيرة، في واقعة أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو توثقها.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ضبطت طرفي المشاجرة والتي أسفرت عن إصابات خطيرة لإحدى الطالبتين بعد التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابساتها.


جهات التحقيق بالبحيرة مشاجرة طالبتين البحيرة

