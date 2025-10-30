المنوفية- أحمد الباهي:



احتفلت مدارس محافظة المنوفية اليوم الخميس، بافتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء مبهجة حملت روح الحضارة المصرية القديمة، وارتدى الطلاب الزي الفرعوني وقدموا عروضًا فنية وثقافية جسدت عظمة الأجداد وتاريخ مصر الممتد عبر العصور، وسط تفاعل واسع من المعلمين وأولياء الأمور.



وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، خلال بيان إعلامي- إن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الطلاب، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا يعكس مكانة مصر الحضارية وقدرتها على صون تراثها الإنساني.



وأضاف وكيل الوزارة أن المدارس نظمت عروضًا فنية ومسرحيات قصيرة ومعارض فنية جسدت إبداع الفن المصري القديم، إلى جانب إذاعات مدرسية تناولت أهمية المتحف ودوره في دعم السياحة الثقافية وتعريف الطلاب بتاريخ مصر العريق.



وأشار الدكتور صلاح إلى حرص وزارة التربية والتعليم على توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الآثار وتعريفهم بدور المتاحف كمؤسسات ثقافية وتربوية تُسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعزز قيم الولاء والانتماء وتنمي روح الفخر بالوطن.



واختتم وكيل تعليم المنوفية تصريحه بأن احتفالات الطلاب بالمتحف المصري الكبير رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأن أبناءها يسيرون على خطى أجدادهم في بناء حضارة لا تنطفئ أنوارها، مؤكدًا سعي المديرية إلى أن تكون المدرسة منارة للثقافة والفن والمعرفة وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب.