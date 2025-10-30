متحف شرم الشيخ يدعم مستشفى سرطان 57357 بورش فنية للأطفال

جنوب سيناء- رضا السيد:

شارك العاملون بمتحف شرم الشيخ، في مبادرة للتبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، دعماً لرسالة المستشفى في علاج ورعاية الأطفال المرضى، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يحرص عليه المتحف.

وجرى إدراج أسماء العاملين بمتحف شرم الشيخ على لوحة شرفية بحائط التبرعات داخل المستشفى تقديراً لمساهمتهم.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف حرصت على تنظيم مجموعة من الورش الفنية التفاعلية للأطفال داخل المستشفى، وتضمنت أنشطة متنوعة في الرسم والتلوين والطباعة على القماش والزجاج والبردي وصناعة الحُلي.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأطفال بالمستشفى أظهروا إبداعاً وتميزاً في أعمالهم الفنية، التي جسدت روح الأمل والعزيمة.

وأكد أنه من المقرر أن يجري عرض نتاج هذه الورش في بازار فني خاص، يُقام ضمن فعاليات الاحتفال بمرور خمس سنوات على افتتاح متحف شرم الشيخ، وذلك في بادرة تهدف إلى دعم الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن.

وأشار إلى أن هذه الورش أضافت روحاً من السعادة والبهجة والتفاعل الإيجابي على الأطفال والعاملين بالمتحف على حد سواء، بما يعكس حرص المتحف على دمج رسالته الثقافية والفنية بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية.