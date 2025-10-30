أجهزة طبية حديثة.. جامعة الإسكندرية تقبل تبرعات بـ 77 مليون جنيه(صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



وافق مجلس جامعة الإسكندرية على قبول عدد من الإهداءات والتبرعات المقدمة لكلية الطب والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وذلك دعمًا للمنظومة الطبية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.



تضمنت التبرعات من المجتمع المدني جهاز قسطرة قلبية بقيمة 33 مليون جنيه لصالح قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وجهاز أشعة تداخلية بـ 33 مليون جنيه لصالح قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى الرئيسي الجامعي.



وشملت الإهداءات منظار جراحي مزود بشاشة 4K بقيمة 5 ملايين و422 ألف جنيه لصالح قسم الجراحة، ومستلزمات طبية بقيمة 4 ملايين و300 ألف جنيه مخصصة لمرضى القلب والأوعية الدموية بمستشفى سموحة الجامعي، فضلًا عن جهاز موجات فوق صوتية بقيمة مليون و350 ألف جنيه لدعم خدمات قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.



وفي سياق آخر، وافق المجلس على ترقية 32 عضو هيئة تدريس، 15 إلى وظيفة أستاذ، 17 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 12 مدرس، ومنح 205 درجة دكتوراه، و187 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.