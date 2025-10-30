الشرقية - ياسمين عزت:

خصصت مدارس محافظة الشرقية فقرات الإذاعة المدرسية بطابور الصباح، اليوم الخميس، للحديث عن الحضارة المصرية العريقة وغرس قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية بين الطلاب، احتفالاً باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير السبت القادم.

وفي مشهد مبهج يعكس روح الوطنية، شهدت مدارس الشرقية صباح اليوم سيمفونية فرعونية في حب مصر، حيث ارتدى عدد من التلاميذ الزي الفرعوني تعبيراً عن اعتزازهم بالموروث المصري الذي أبهر العالم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وتعزز الشعور بالفخر والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصري الكبير يأتي في إطار الدور التربوي للمدارس في بناء وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على تراث مصر العريق، وما يحتويه المتحف من كنوز أثرية فريدة تروي مسيرة الحضارة الفرعونية عبر العصور.