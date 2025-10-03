إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر.. هكذا تعاملت البحيرة مع ارتفاع

‏‎الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة، لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى بنجر السكر وأبو بكر ومصطفى كامل والحرية والناصرية وأبو مسعود والفتح بحي العامرية ثان.

وشدد محمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان، على المواطنين بعدم مخالفة اشتراطات البناء حتى لا يتم التعرض للإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار المتابعة لإزالة أي بناء مخالف دون ترخيص.

وفي سياق متصل، أزال حي وسط الإسكندرية أعمال بناء مخالف لطابق ثالث بعقار بقرية أبيس الثامنة، وجرى إحالة الواقعة إلى الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما نفذ حي المنتزه ثان أعمال إزالة لبناء مخالف بعقار بمنطقة مزلقان البحرية، لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري، وذلك بحضور إدارة المشروعات والإدارة الهندسية ووحدة التدخل السريع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.