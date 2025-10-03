بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف الطرق الداخلية

أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بمنطقة كيما لتفقد أعمال رصف الطرق الداخلية التي تربط المنطقة السكنية بالطريق الرئيسي وعزب كيما، ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

وشملت الجولة متابعة أعمال الرصف بطول يصل إلى 2 كم، برفقة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، والمهندس محمد فتحي، مدير مديرية الطرق، حيث شدد المحافظ على أهمية تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المواطنين بسهولة ويسر.

كما أكد المحافظ على ضرورة إنارة وتشجير الطرق، مطالبًا المواطنين بالحفاظ على هذه المكتسبات، والامتناع عن مد أي خطوط أو وصلات عشوائية وغير شرعية، لما قد تسببه من أضرار على سلامة الطرق وجودتها وانتشار الحفر والتكسير بها.