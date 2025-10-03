الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بدء أعمال تركيب الفواصل الإنشائية بكوبري اللواء عبد السلام المحجوب، الواقع على طريق الكورنيش عند تقاطع محور محمد نجيب بحي المنتزه أول، وذلك اعتبارًا من غد السبت.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن الأعمال تستلزم غلقًا جزئيًا لحارتين مروريتين بطول الكوبري، مع الإبقاء على حارتين أخريين للحركة المرورية بالتبادل، لمدة 20 يومًا، لحين الانتهاء من التنفيذ.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استكمال مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش من منطقة المحروسة وحتى المنتزه، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارة مرور الإسكندرية.

وأكدت المحافظة أنه سيتم وضع العلامات الإرشادية والعواكس المضيئة، إلى جانب توفير الإضاءة اللازمة، لضمان سلامة وأمن مستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ الأعمال.