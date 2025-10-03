"الجرار وقع في الترعة".. مصرع عامل بحادث مأساوي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب جرار زراعي داخل ترعة، أسفر عن مصرع عامل في الخمسين من عمره.

وتلقى اللواء مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بانقلاب جرار زراعي داخل إحدى الترع بمركز العدوة، ووجود حالة وفاة. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع "ف. أ."، 50 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة التي شملت كسورًا ونزيفًا وجروحًا خطيرة، فيما جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.