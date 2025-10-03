إعلان

بالصور- الانتهاء من رصف 9 شوارع رئيسية غرب الإسكندرية

كتب : محمد عامر

12:33 م 03/10/2025
الإسكندرية - محمد عامر:

أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق والشوارع بحي غرب، بالإضافة إلى أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وشملت الخطة رصف 9 شوارع رئيسية تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بحي غرب، وهي: الشيخ يوسف، البهواشي، الباجي، مسجد الكومي، الداني، 406، وامتداد شارع الرحمة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، جرى إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع أخرى بحي غرب عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجه مديرية الطرق والأحياء بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة برفع كفاءة الطرق، وإنجاز الأعمال في أقصر وقت ممكن.

محافظة الإسكندرية أحمد خالد محافظ الإسكندرية

