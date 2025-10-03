جنوب سيناء تطلق قوافل دعوية ومجالس الذاكرين لتعزيز القيم الروحية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء القوافل الدعوية الداخلية من إدارة طور سيناء إلى المساجد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتكثيف الأنشطة الدعوية، ونشر الفكر الوسطي المعتدل، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، ترسيخًا لقيم الدين الحنيف ودعمًا للروابط المجتمعية والوطنية.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن هذه القوافل تمثل ركيزة أساسية في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية الدينية السليمة بين أهالي المحافظة، حيث تسهم في الوصول إلى التجمعات البدوية والقرى النائية لضمان شمولية الخدمة الدعوية لجميع فئات المجتمع بجنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن وزارة الأوقاف حريصة على خدمة المجتمع المحلي وتحصينه فكريًا وروحانيًا من خلال تنظيم القوافل الدعوية المختلفة، سواء كانت داخلية أو خارجية، بهدف نشر ثقافة تعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى الترابط والسلام.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية أطلقت سلسلة من مجالس الذاكرين وحلقات الذكر في مختلف المساجد بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لتفعيل دور المسجد في بناء الوعي وغرس الطمأنينة في نفوس المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المجالس تحظى بأهمية خاصة، إذ يهدف الأئمة من خلالها إلى تعريف الحضور بمكانة الذكر وفضله العظيم المستمد من نصوص الكتاب والسنة، باعتبار أن "رياض الذاكرين" تعد واحات للسكينة والطمأنينة، وخاصة داخل التجمعات البدوية التي تمثل مصدرًا للهدوء النفسي، وكأنها "رياض الجنة" التي يحظى أهلها بالرحمة وتحفها الملائكة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المبادرة لاقت استحسانًا وتفاعلاً كبيرًا من الأهالي في مختلف مدن المحافظة، مما يعكس تعطش المجتمع لمثل هذه البرامج الروحية التي تعمل على تزكية النفوس وتعزيز الروابط الإيمانية، مشددًا على استمرار تنظيم هذه الحلقات لضمان وصول رسالتها التنويرية إلى جميع فئات المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة كذلك في إقامة "درس الراحة" الأسبوعي، الذي أصبح ملتقى إيمانيًا ثابتًا في مساجد المحافظة، ويُعقد كل يوم أربعاء عقب صلاة العشاء، بهدف تقديم جرعة روحانية مبسطة تتضمن شرحًا لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، مع التركيز على تعزيز القيم الأخلاقية وآداب المعاملات السليمة في الحياة اليومية.