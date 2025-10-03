إعلان

بسبب أعمال الصيانة.. نقل لقاء "يوم المواطن" الأسبوعي مؤقتًا بالكرنك

كتب : محمد محروس

10:15 ص 03/10/2025

المهندس عبد المطلب عمارة

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن نقل لقاء "يوم المواطن" الأسبوعي إلى قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك بشكل مؤقت، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، مع الالتزام بعقد اللقاء في موعده المحدد كل يوم اثنين.

ويأتي القرار في ظل تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة بالقاعة رقم (3) بمبنى الديوان العام، التي اعتاد أن يُعقد بها اللقاء الأسبوعي، حيث تقرر أن يُعقد اللقاء مؤقتًا بالقاعة الفرعية رقم (2) بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد المحافظ أن اللقاء الأسبوعي يمثل وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين، ويتيح الاستماع لمطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بشكل عملي وسريع، بما يعكس توجه الدولة في وضع خدمة المواطن على رأس الأولويات.

ويُذكر أن محافظ الأقصر كان قد أصدر كتابًا دوريًا بتخصيص يوم مفتوح أسبوعيًا بكل مديرية ومركز ومدينة على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب المحافظ، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتيسير سرعة الاستجابة لشكواهم.

