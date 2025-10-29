الفيوم – حسين فتحى:



شهدت منطقة الحاكورة بمدينة الفيوم، حادثا مأساويا، حيث أقدم سائق فى الثلاثينات من عمره على قتل والدته طعنا بالسكين.



كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم"ثان" بقيام خالد أ خ – 32 عاما – سائق و"وشهرته خالد الشيمى" مقيم بمنطقة الحاكورة فى نطاق القسم، بطعن والدته بسكين عدة طعنات فى محاولة لقتلها.



جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد شريف فارس رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم، و النقيب محمود غيث رحيل معاون مباحث القسم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.



وكشفت التحريات، أن الشاب و الذى يعمل سائقا، يقيم مع والدته و تدعى أحلام م م – 61 عاما "ربة منزل" بنفس المنزل بمنطقة الحاكورة، وأنه يتعاطى المواد المخدرة بالرغم من أنه يعمل على سيارة"سرفيس" إلا أن دخله لا يكفي لشراء المواد المخدرة، حيث كان يطلب والدته تدبير أموال بشكل بشكل مستمر، و عندما رفضت منحه أموالا لشراء المواد المخدرة، دخل حجرة المطبخ وأحضر سكينا، وطعنها عدة طعنات أسفل الرقبة ومنطقة البطن، ثم تركها وفر هاربا.



وُنقلت الأم المصابة لقسم الجراحة بمستشفى الفيوم العام، وتم إجراء عملية لها لوقف نزيف الدماء لإنقاذ حياتها، وألقي القبض على المتهم وإحالته لنيابة بندر الفيوم.