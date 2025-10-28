جريمة بسبب المعاكسة.. مقتل شاب طعنًا في مشاجرة ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة في البطن، إثر مشاجرة مع آخر تدخل لمنعه من معاكسة فتيات بمنطقة الفلل في مدينة بنها.

وكانت مباحث القليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم ثان بنها بوقوع مشاجرة أدت إلى مقتل شاب. وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، مقيم بقرية بطا، والمتهم، 22 عامًا، مقيم بكفر السرايا، بعد قيام الأول بمعاكسة فتيات بجوار أحد المطاعم الشهيرة.

وعندما تدخل المتهم لمنع المجني عليه، تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي، استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن، أودت بحياته داخل غرفة العمليات بالمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، الذي أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي.