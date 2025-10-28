أسوان - إيهاب عمران:

شنت مديرية التموين بأسوان والوحدات المحلية بالمحافظة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 127 محضرًا متنوعًا، وذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل، محافظ أسوان، بتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وقال المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين، إن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 107 محاضر متنوعة، شملت 56 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة، والتصرف في حصص الدقيق.

كما تم تحرير 51 محضرًا للأسواق تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومخالفات بترولية.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدات المحلية حملات متزامنة، حيث أسفرت حملة مركز كوم أمبو عن تحرير 14 محضرًا، بينما حررت حملة مركز دراو 6 محاضر وأعدمت 6 كجم من الجبن و12 كيس منتجات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز بمركز إدفو لعدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.

وأكد أبو الحسن أن الحملات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حمايةً للمواطنين.