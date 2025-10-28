652 ندوة عن غسل الأيدي فى مدارس الإسكندرية -صور

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تنظيم 652 ندوة توعوية على مدار 10 أيام بـ 202 مدرسة عن أهمية غسل الأيدي والطرق الصحيحة لغسلها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين.

وقال وكيل الوزارة، إن الفعاليات استفاد منها 13 ألف و554 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لنشر الوعي الصحي والسلوكيات الإيجابية بين طلاب المدارس، ما يسهم في الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا أبو الخير، مدير عام إدارة الثقافة الصحية، أن فرق الثقافة الصحية قدمت شرحًا عمليًا للطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالماء الجاري ووضع الصابون، ثم فرك راحتي اليدين، وظهر اليدين، وبين الأصابع وتحت الأظافر لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم الشطف جيدًا بالماء وتجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو مناديل ورقية.

وأضافت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الحملة التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية احتفالًا بـ"اليوم العالمي لغسل اليدين" بهدف تعزيز ثقافة غسل اليدين كإحدى أهم الممارسات الوقائية البسيطة والفعّالة للحد من انتشار العدوى والأمراض.