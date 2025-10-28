إزالة مكامير الفحم المخالفة بقرية البرانية في أشمون حفاظًا على البيئة

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بقرية البرانية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة إزالة جميع المكامير غير الملتزمة بالاشتراطات البيئية حفاظًا على الصحة العامة.

قاد الحملة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، بمشاركة طارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وهبة الزهار رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، وشرطة المسطحات المائية، ومسؤولي البيئة والحماية المدنية، حيث تم إزالة جميع المكامير التي تسببت في انبعاث أدخنة كثيفة وأضرار بيئية وصحية للمواطنين نتيجة عمليات الحرق المكشوف.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق بيئة صحية وآمنة من خلال مواجهة مصادر التلوث واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات مماثلة بجميع القرى التابعة للقضاء على المكامير العشوائية وتطبيق القوانين البيئية بكل حزم.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وضبط أي مخالفات جديدة، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية وتنفيذ تعليمات المحافظ بشأن إزالة أي مكامير مخالفة فور رصدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، والحد من التلوث الناتج عن الحرق المكشوف للفحم، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويسهم في رفع مستوى جودة الهواء وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين داخل القرى والمناطق الريفية بالمحافظة.