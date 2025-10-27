تشييع جثمان الطفل "سليم" بعد سقوطه في غرفة صرف بشبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع العشرات من أهالي منطقة بهتيم إسكو بشبرا الخيمة، اليوم، جثمان الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد انتهاء إجراءات غسل الجثمان بمستشفى ناصر التخصصي.

وكان الطفل قد لقي مصرعه بعد سقوطه في غرفة للصرف الصحي، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أسرته وجيرانه.

وشارك في مراسم التشييع عدد من الأقارب والأصدقاء، وسط انهيار والدي الطفل خلال أداء صلاة الجنازة، التي أقيمت قبل التوجه إلى مقابر الأسرة بمنطقة المظلات لدفنه.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن جثمان الطفل، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بتغيب الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسع بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، حيث جرى تمشيط خطوط الصرف الصحي في منطقة إسكو بشبرا الخيمة باستخدام غواصين ومعدات متخصصة، حتى تم العثور على الجثمان داخل إحدى غرف الصرف الصحي الرئيسية، بعد جهود مكثفة استمرت لساعات طويلة.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفل من عدمه.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي منطقة إسكو الذين تابعوا جهود البحث منذ اللحظة الأولى لاختفاء الطفل، حتى تم العثور عليه، وسط مشاعر من الصدمة والدعاء بالصبر والرحمة لذويه.

