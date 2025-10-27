محافظ الأقصر يفي بوعده لطفل ويسلم أسرته منزلًا جديدًا في إسنا (صور)

أوفى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوعده للطفل الشاذلي، وسلم أسرته منزلًا جديدًا ومؤثثًا بالكامل في قرية المساوية بمركز إسنا، بعد هدم مسكنهم القديم المتهالك وإعادة بنائه.

بدأت القصة عندما استوقف الطفل محافظ الأقصر خلال إحدى جولاته، مناشداً إياه المساعدة في فرش منزلهم.

وعلى الفور، وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث حالة، كشف عن الظروف المعيشية الصعبة للأسرة المكونة من الأب أبو الحسن محمد وزوجته وأبنائه الثلاثة.

وبناءً على توجيهات المحافظ، تدخلت جمعية الأورمان، حيث قامت بهدم المنزل القديم وبنائه على مساحة 92 مترًا، وتجهيزه بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، ليصبح مسكنًا كريمًا وآمنًا للأسرة.

وقدّم أهالي القرية الشكر للمحافظ على استجابته السريعة، التي تعكس اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية.