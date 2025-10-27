محافظ الأقصر يفي بوعده لطفل ويسلم أسرته منزلًا جديدًا في إسنا (صور)

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا لغرفة الطوارئ لمراجعة خطة التأمين الطبي للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ووجه رخا، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة، وتحديدًا شرم الشيخ، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة الموقف على مدار الساعة طوال فترة انعقاد المؤتمر، لضمان جاهزية المنشآت الطبية وفرق الانتشار السريع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، لتقديم منظومة تأمين طبي شاملة وآمنة لضيوف المؤتمر، الذين يمثلون نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

يُذكر أن مؤتمر "الإنكوساي" يُعقد في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INTOSAI"، ويعد أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة.