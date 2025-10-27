إعلان

غرفة طوارئ لمتابعة خطة التأمين الطبي لمؤتمر "الإنكوساي" بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

05:36 م 27/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإجتماع لتأمين المؤتمر
  • عرض 4 صورة
    غرفة العمليات
  • عرض 4 صورة
    اجتماع الغرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا لغرفة الطوارئ لمراجعة خطة التأمين الطبي للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ووجه رخا، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة، وتحديدًا شرم الشيخ، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة الموقف على مدار الساعة طوال فترة انعقاد المؤتمر، لضمان جاهزية المنشآت الطبية وفرق الانتشار السريع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، لتقديم منظومة تأمين طبي شاملة وآمنة لضيوف المؤتمر، الذين يمثلون نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

يُذكر أن مؤتمر "الإنكوساي" يُعقد في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INTOSAI"، ويعد أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤتمر الإنكوساي شرم الشيخ غرفة طوارئ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)