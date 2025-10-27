بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يستقل معدية لتفقد مدارس قصير العمارنة

أسيوط ـ محمود عجمي:

في جولة ميدانية غير مسبوقة، تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس الواقعة في قرية قصير العمارنة بالجبل الشرقي بمركز القوصية، وذلك عبر عبور نهر النيل باستخدام المعدية للوصول إلى تلك المدارس التي تقع في منطقة جبلية وعرة، وتخدم أهالي القرية النائية التي لم يزرها أي وكيل وزارة من قبل.

تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة. وقد رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك، مدير إدارة القوصية التعليمية.

بدأت الجولة بعبور المعدية من منطقة القصير إلى البر الشرقي، حيث زار مدرسة قصير العمارنة الابتدائية الجديدة شرق، والتي تضم 24 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى فصلين لرياض الأطفال، وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية. كما تفقد عددًا من الفصول بمدرسة قصير العمارنة الإعدادية الجديدة بنين، التي تضم 7 فصول دراسية، مشيدًا بارتفاع نسب الحضور وانخفاض معدلات الغياب، والتزام الطلاب بلائحة الانضباط المدرسي.

وفي منطقة مرتفعة تدريجيًا عن سطح الأرض، زار وكيل الوزارة مدرسة جمال جودة الإعدادية بنات، التي تضم 6 فصول دراسية، حيث التقى بالمعلمين وتابع عددًا من الحصص الدراسية وسط التزام واضح من المعلمات والطالبات. ووجّه المعلمين بضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطالبات ضعيفات المستوى، وحثهم على تعزيز الحضور والالتزام بالانضباط المدرسي.

وأشاد دسوقي بالدعم المستمر الذي يقدمه اللواء الدكتور هشام أبو النصر للعملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في مختلف المدارس والإدارات التعليمية. كما أعلن عن استمرار المتابعة لسجلات القرائية، والبرامج العلاجية للطلاب، ونسب الحضور والغياب، والتقييمات المدرسية، والأداء داخل الصفوف الدراسية.