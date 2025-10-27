بيطري جنوب سيناء تواصل حملات التحصين ضد الحمى القلاعية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت شعار "اجري وحصن"، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملة تُنفذ لليوم الثالث على التوالي في مدن رأس سدر، وطور سيناء، نويبع، وشرم الشيخ، من خلال لجان بيطرية متنقلة وثابتة لتغطية مختلف المناطق، بهدف تحقيق أعلى معدلات التحصين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضحت "الجوهري" أنه تم إطلاق الحملة عقب ظهور عترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية من نوع "سات 1"، حرصًا على حماية الماشية من الإصابة، والوصول بكافة التحصينات الوقائية إلى جميع مدن ووديان المحافظة، لافتةً إلى أن مفعول التحصين يظهر خلال نحو شهر من تلقيه.

وأكدت أن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من تحصين جميع الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة، إلى جانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل، وتنظيم ندوات توعية للمربين للتأكيد على أهمية التحصينات الوقائية لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية، والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان.







