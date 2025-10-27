من شقة إيجار إلى تضامن شعبي.. القصة الكاملة للاعتداء على مُسن السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرض الفنان علي رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة " بشحت بالجيتار" لحادث مرروي بالسويس أسفر عن إصابته، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ووقع الحادث بشارع 23 يوليو الممتد من شارع الجيش، بتصادم السيارة برصيف الجنينة الخاصة بمساكن اللوكس بمنطقة الغريب، المقابلة لأول كورنيش السويس.

وتسببت قوة الاصطدام بالرصيف في كسر لافته معدنية كبيرة كانت مثبته، وانفصل الإطار الأمامي الأيمن بممتص الصدمات عن باقي السيارة.

وتم نقل علي رؤوف للمستشفى بعدما لحقت به إصابات متفرقة بالجسم نتيجة لقوة التصادم.