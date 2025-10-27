إعلان

دخل في الرصيف والفرده فصلت.. ننشر الصور الأولى لحادث الفنان علي رؤوف بالسويس

كتب : مصراوي

03:21 ص 27/10/2025
السويس- حسام الدين أحمد:

تعرض الفنان علي رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة " بشحت بالجيتار" لحادث مرروي بالسويس أسفر عن إصابته، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ووقع الحادث بشارع 23 يوليو الممتد من شارع الجيش، بتصادم السيارة برصيف الجنينة الخاصة بمساكن اللوكس بمنطقة الغريب، المقابلة لأول كورنيش السويس.

وتسببت قوة الاصطدام بالرصيف في كسر لافته معدنية كبيرة كانت مثبته، وانفصل الإطار الأمامي الأيمن بممتص الصدمات عن باقي السيارة.

وتم نقل علي رؤوف للمستشفى بعدما لحقت به إصابات متفرقة بالجسم نتيجة لقوة التصادم.

الفنان علي رؤوف يتعرض لحادث الفنان علي رؤوف يتعرض لحادث مروري حادث الفنان علي روؤف السويس أنا بشحت بالجيتار حادث علي رؤوف

