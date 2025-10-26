إعلان

شرم الشيخ تتزين للمؤتمر الدولي للرقابة المالية (صور)

كتب : رضا السيد

08:49 م 26/10/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

تنفذ مدينة شرم الشيخ خطة تطوير وتجميل شاملة، استعدادًا لاستضافة المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INCOSAI 2025"، والذي يُعقد في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

تأتي أعمال التطوير، التي تتم بتوجيهات من الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمظهر الجمالي للمدينة، وتأكيدًا على مكانتها كمركز عالمي للمؤتمرات.

وقال رئيس المدينة إن خطة التطوير تشمل تجميل الميادين والمحاور الرئيسية مثل ميادين "السلام" و"الصداقة"، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى صيانة الطرق واللوحات الكهربائية.

وأضاف أنه يجري تركيب أعلام الدول المشاركة في المؤتمر وتزيين الطرق والمحاور الرئيسية، مع إطلاق حملات نظافة مكثفة، لضمان ظهور المدينة بأبهى صورة تليق بالحدث العالمي الهام.

