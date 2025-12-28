إعلان

وزير خارجية روسيا: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:52 ص 28/12/2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوروبا بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق التسوية ونشر السلام في أوكرانيا.

أشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي خططه للاستعداد للحرب مع روسيا، ولذا بات واضحا أن بروكسل بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام السلام.

أضاف الوزير: "بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام، إنهم لا يخفون خططهم للاستعداد للحرب مع روسيا".

في هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه قبل أيام قليلة، حاول الاتحاد الأوروبي "فرض قرار بنقل احتياطيات العملة الروسية المجمدة في بلجيكا إلى نظام زيلينسكي"، لافتا إلى أن هذه المحاولات تكللت بالفشل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت قمة في بروكسل حيث قرر خلالها الاتحاد الأوروبي مؤقتا التخلي عن مصادرة الأصول الروسية، واتخذ قرار بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة.

وأفادت التقارير، أن هنجاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض، وفقا لروسيا اليوم.

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

