إعلان

محافظ جنوب سيناء يوجه بتنظيم أنشطة الخردة ورفع الإشغالات بالرويسات (صور)

كتب : رضا السيد

08:23 م 26/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استعراض الموقف
  • عرض 5 صورة
    العرض
  • عرض 5 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تقليل التكلفة الإجمالية لمشروع تنظيم منطقة الرويسات بشرم الشيخ، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المستفيدين، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم لبحث الإجراءات التنفيذية للمشروع.

ناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائبة المحافظ ورئيس مدينة شرم الشيخ، الخطوات المتعلقة بتنظيم أنشطة الخردة ورفع الإشغالات العشوائية، حيث تم استعراض المخطط التفصيلي المقترح من الهيئة الهندسية للمنطقة المخصصة لنشاط الخردة.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى تحويل منطقة الرويسات إلى مجتمع حضاري منظم وآمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية، وبما يليق بمكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

وشدد مبارك على العمل عبر ثلاثة محاور لتقليل التكاليف، تشمل اعتماد تصميمات بسيطة، واختيار موقع قريب من المرافق لخفض تكاليف البنية التحتية، وتجميع الأنشطة المتشابهة لتسهيل توفير الخدمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تنظيم أنشطة الخردة رفع الإشغالات بالرويسات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران