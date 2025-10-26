بعد ساعات من الحادث.. وفاة سائق ميكروباص معلمي سوهاج متأثرًا بإصاباته

الشرقية - ياسمين عزت:

بين غبار الفحم الأسود وتجاعيد رسمها الزمن على وجهه، يجلس أشرف عابد، ابن الـ53 عامًا، على كرسيه المتحرك. كل قطعة فحم يبيعها داخلها قصة صمود ضد شلل نصفي رافقه منذ الطفولة.. كل جنيه انتصار صغير في معركة البحث عن لقمة العيش بشرف.

لم تكن هذه الرحلة أبدًا سهلة.

وُلد أشرف في قرية العدلية بمركز بلبيس طفلًا طبيعيًا، حتى قلبت حقنة خاطئة حياته فأقعدته عن الحركة في سن الثالثة، وحبسته في منزله بعد أن أعجزته الإعاقة وضيق حال والده عن استكمال الدراسة.

عندما بلغ أشرف الرابعة عشرة، قرر أن الإعاقة لن تبقيه سجينًا مجددًا. خرج ليعمل في المشاتل الزراعية التي تشتهر بها قريته، متحديًا قيوده الجسدية.

لأكثر من 30 عامًا، كان يعمل بصمت وجد، ليثبت لنفسه وللعالم أن الإرادة أقوى من الجسد. لكن مع تقدم العمر، خانه جسده الذي أرهقه الكفاح الطويل، فاضطر لترك العمل الزراعي الشاق.

"اليوم، أعتمد على بيع الفحم بنسبة ربح بسيطة، ومعاش تكافل وكرامة الذي لا يتجاوز 750 جنيهًا، لإعالة زوجتي وطفليَّ"؛ يقول أشرف في حوار أجراه معه مصراوي.

هنا، لا يصبح طلب أشرف مجرد مناشدة. تذكير هو بحق كفله القانون: وظيفة ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم، تضمن له ولأسرته دخلًا كريمًا.

يوجه أشرف عابد رسالته إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بكلمات تحمل ثقة رجل لم يعرف اليأس: "أنا مش بطلب غير فرصة.. أقدر أصرف بيها على ولادي وبما إني معاق محتاج وظيفة للـ 5%".