كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، إنهاء استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بشأن الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في الفترة من الجمعة 24 إلى 31 أكتوبر 2025.

وكشف رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال لقاء خاص مع "مصراوي"، عن كافة الاستعدادات الخاصة باحتفالات المولد، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد أنه صدر القرار رقم بتشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تضم جميع الأجهزة المعنية بشأن متابعة الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وذلك لمواجهة أي مشاكل او عوائق للعمل على حلها وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

و رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المركز والمدينة الخدمية والتنفيذية والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات واردة من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري. طوال فترة الاحتفال بالمولد.

وإلغاء كافة الإجازات والراحات لنواب رئيس المدينة، ورؤساء الاحياء، وجميع رؤساء القرى، وتشكيل فرق عمل من الإدارات المختلفة لمواجهة أي مخالفات أو تعديات خلال فترة الاحتفالات بالمولد محذرًا بحدوث أي تعديات مخالفة بما تقابل بمنتهي الحسم والقوة .

وتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية، وتجهيز المؤسسات العلاجية طوال الاحتفالات بالمولد، وتوفير سيارات إسعاف جاهزة متمركزة في أماكن قريبة بنطاق الاحتفالات، إضافة إلى 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة.

وتوفير المولدات الكهربائية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي والتركيز على مناطق الميدان الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي وساحة المولد، وتعيين فنى مرافق من شبكة الكهرباء داخل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

ولفت رئيس مركز ومدينة دسوق إلى أن مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، وإدارة الأوقاف تنفذ برنامجًا دينيًا بشأن تلك الاحتفالات بإقامة الندوات الدينية بجميع مساجد المدينة، ويحاضر فيه نخبة من أكفأ الدعاة من علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالتنسيق مع الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.

وأوضح أنه جرى إلغاء تخصيص مساحات أرضية في محيط المسجد الإبراهيمي بشأن تأجيرها للباعة وتجار لعب الأطفال لإقامة فروشات، وباكيات خاصة بذلك، مع التصدي لأي حالات إشغالات أو سلبيات تيسيرًا على المواطنين في سيرهم خلال زيارة المسجد والضريح.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية قررت غلق الساحات الخارجية بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي أمام الزائرين منعًا لاستخدامها بشكل خاطئ من خلال افتراش السيراميك والرخام، ووضع الأطعمة عليها، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لتلك الساحة بعدما جرى انتهاء أعمال المرحلة الأولى منها منذ شهرين بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما فرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت تأمين كامل للزائرين، ورواد المسجد، وتأمين مداخل ومخارج دسوق، ووضع كاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات في مولد الدسوقي، وعمل البوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان وأبواب المسجد.

وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وجميع الجهات الخدمية ( كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وإسعاف، وصحة، وتموين، وطب بيطري، وهيئة سلامة الغذاء).

وأكد أن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية كما يجذب المولد الآف الزائرين من جميع المحافظات، وعدد كبير من مختلف دول العالم.

وقال إن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

وأضاف أنه جرى تخصيص رقم غرفة العمليات على أرقام 0472568812 ، 0472562015 أو التواصل على الصفحة الرسمية المركز الاعلامي لمركز ومدينة دسوق لتلقى استغاثات وشكاوى المواطنين أو الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات علي الرقم 0473220792، مشددًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو محاولة استغلال المواطنين.

وتحتفل الطرق الصوفية بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في الفترة من الجمعة 24 إلى 31 أكتوبر 2025 فيما يتوافد الزائرون من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية والإسلامية للمشاركة في الاحتفال بالمولد، وزيارة الضريح.