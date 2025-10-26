إعلان

بالصور- انطلاق الحملة القومية الثالثة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:51 م 26/10/2025
الأقصر - محمد محروس:


أعلن الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (مدمج وسات 1) ومرض حمى الوادي المتصدع بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور طارق لطفي أن لجان التحصين تم تشكيلها في مختلف القرى والمراكز لتقديم خدمات التحصين من بيت إلى بيت ومن مزرعة إلى أخرى، حرصًا على حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تابع ميدانيًا عمل عدد من اللجان بمركزي البياضية والطود، للتأكد من وصول الخدمة إلى المواطنين وتطبيق معايير الجودة في التحصين.

كما تناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر جميع المربين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية وتمكينها من تحصين الحيوانات الخاصة بهم، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة، وضمانًا لصحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

