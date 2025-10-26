محافظ المنيا يؤكد أهمية مناقشة الظواهر والسلوكيات الطلابية السلبية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنفيذ لقاءات وندوات تثقيفية مع الشباب والطلاب، لمناقشة الظواهر والسلوكيات الطلابية السلبية والخاطئة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، من خلال برامج تنموية تستهدف تنمية مهارات الطلاب وتقويم سلوكياتهم وبناء شخصيتهم المتكاملة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وفي السياق، نفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، سلسلة من اللقاءات استهدفت نحو 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإعلاميين التربويين بالمدارس، بهدف مناقشة أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية التي بدأت تظهر بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، لما لها من تأثير مباشر على البيئة التعليمية وتطور الطالب نفسيًا وسلوكيًا.

وتناولت اللقاءات عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التنمر المدرسي، والابتزاز الإلكتروني للفتيات، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر التدخين والإدمان وتعاطي المواد المخدرة، مع التأكيد على دور الأخصائيين في رصد هذه الحالات مبكرًا وتقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم للطلاب، وتعزيز أساليب الإرشاد والتوجيه السليم، بما يضمن التعامل مع مشكلات الطلاب بمرونة واحترافية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج متكامل يجري تنفيذه تدريجيًا بالتعاون مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويستمر طوال العام الدراسي، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة تساعد على تنمية شخصية الطالب المتوازنة والواعية والقادرة على الإبداع والمشاركة المجتمعية الفعالة.