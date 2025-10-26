بسبب الاستخدام الخاطئ.. غلق ساحات المسجد الإبراهيمي في كفر الشيخ- صور

من الفصل إلى "عربة الكبدة".. حكاية مدرس أزهري بالشرقية رفض الفراغ بعد المعاش



كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، غلق الساحات الخارجية بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أمام الزائرين تحسبًا لاستخدامها بشكل خاطئ من خلال افتراش السيراميك والرخام، ووضع الأطعمة عليها خلال الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي مع استمرار فتح بوابات معابر الدخول والخروج المؤدية للوصول إلى المسجد.

يأتي ذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لتلك الساحة بعدما جرى انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي منذ شهرين بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما قرر إلغاء تخصيص مساحات أرضية في محيط المسجد الإبراهيمي بشأن تأجيرها للباعة وتجار لعب الأطفال لإقامة فروشات، وباكيات خاصة بذلك، مع التصدي لأي حالات إشغالات أو سلبيات وذلك تيسيرًا على المواطنين في سيرهم خلال زيارة المسجد والضريح أثناء الاحتفالات بالمولد.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق جمال ساطور، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك خدمة حراسات من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للتصدي لأي سلبيات قد تحدث من الزائرين خلال الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بينما بوابات الدخول والخروج في الساحة تعمل بشكل طبيعي أمام الراغبين في الوصول إلى المسجد.

كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية حددت موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي لمدة 7 أيام بداية من الجمعة 24 أكتوبر 2025 إلى يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 وفق الضوابط المتوافق عليها.