من الفصل إلى "عربة الكبدة".. حكاية مدرس أزهري بالشرقية رفض الفراغ بعد المعاش

الشرقية - ياسمين عزت:

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على إنهاء أزمة انقطاع المياه بمدينة منيا القمح، وذلك بعد تواصله مع المهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، للتأكد من الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقطر 450 مم بشارع سعد زغلول، وعودة ضخ المياه إلى منازل المواطنين بشكل طبيعي بعد ساعات من الانقطاع.

وأوضح المحافظ أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باشرت أعمال الإصلاح، وتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء منها، مع رفع وشفط آثار تجمعات المياه وفتح الطريق أمام حركة المرور والمارة، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق تام للتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لأهالي مدينة منيا القمح على تفهمهم وتعاونهم وتحملهم فترة انقطاع المياه، مشددًا على أن وعي المواطن يمثل دعمًا حقيقيًا لجهود المحافظة في الارتقاء بالخدمات.