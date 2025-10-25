المنوفية- أحمد الباهي:

شهد ميدان الزهور بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة شقيقه، إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها مع تريلا مسرعة.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم بميدان الزهور، نتج عنه وفاة أحد الشقيقين وإصابة الآخر، وتقرر نقلهما إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لتلقي العلاج والإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يُدعى "إياد.م.ق"، والمصاب شقيقه "عماد"، وكلاهما من أبناء مركز شبين الكوم.

وتمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة المقدم أحمد عرفة، رئيس المباحث، من ضبط سائق التريلا ويدعى "رمضان.ا.ع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.