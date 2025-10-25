افتتاح معرض "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور بالوادي الجديد (فيديو وصور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبلت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم السبت، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في زيارة رسمية لافتتاح فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور، إلى جانب تدشين المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ورافق الوفد الوزاري عدد من المحافظين، من بينهم اللواء د. هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وكان في استقبالهم اللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأت الزيارة من مطار الخارجة، حيث أُطلقت المرحلة الرابعة من مبادرة “100 مليون شجرة” على طريق المطار، بمشاركة القيادات التنفيذية والشباب.

وتستهدف المبادرة تعظيم المسطحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، ومجابهة آثار التغيرات المناخية في مختلف المحافظات، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتوجّه الوفد إلى المجمع المتكامل للخدمات الذكية بالقرب من مطار الخارجة، حيث استعرض المحافظ آليات تقديم الخدمات الحكومية المميكنة داخل المجمع الذي يُعد نموذجًا للتحول الرقمي في الوادي الجديد.

وأوضح المحافظ أن المجمع يقع على مساحة 130 فدانًا ويبعد نحو 1.7 كيلومتر عن المطار، ويضم مباني إدارية وخضراء وطرقًا داخلية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وشهد الوزيران ومحافظو المحافظات المشاركة الاحتفال الرسمي بافتتاح مهرجان التمور داخل قاعة المشير طنطاوي بمجمع الخدمات الحكومية، قبل الانتقال إلى أرض المعارض بحي الأمل لافتتاح معرض “إيجي أجري 2”، الذي يضم شركات البذور والميكنة والري الحديث، ويتيح منصة لرواد الأعمال والمزارعين لتبادل الخبرات وعرض الابتكارات الزراعية.

وتفقد الوفد مجمع تعبئة وتغليف التمور على طريق الداخلة، لمتابعة مراحل الفرز والتدريج والتعبئة وفق معايير الجودة، إلى جانب زيارة محطة الغربلة ومزرعة الإنتاج الحيواني ومصنع تدوير المخلفات على الطريق الدائري للمطار، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحويل المخلفات إلى موارد إنتاجية تدعم الاقتصاد المحلي.





