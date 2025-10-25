إعلان

مصرع شاب إثر انقلاب سيارته داخل ترعة بالبحيرة -صور

كتب : أحمد نصرة

12:34 ص 25/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصرع شاب إثر انقلاب سيارته داخل ترعة بالبحيرة (3)
  • عرض 4 صورة
    مصرع شاب إثر انقلاب سيارته داخل ترعة بالبحيرة (2)
  • عرض 4 صورة
    مصرع شاب إثر انقلاب سيارته داخل ترعة بالبحيرة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب سيارته وسقوطها داخل ترعة على الطريق الزراعي، بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة هو محمد أحمد النعناعي، وجرى انتشال السيارة والجثمان.

ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب إثر انقلاب سيارته انقلاب سيارة داخل ترعة بالبحيرة الحماية المدنية بالبحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة