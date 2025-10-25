مصرع شاب إثر انقلاب سيارته داخل ترعة بالبحيرة -صور

السيطرة على حريق هائل اندلع في 3 منازل بسوهاج -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب سيارته وسقوطها داخل ترعة على الطريق الزراعي، بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة هو محمد أحمد النعناعي، وجرى انتشال السيارة والجثمان.

ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.