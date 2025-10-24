إعلان

لدعم أهالي المستعمرة.. محافظة الإسكندرية تواصل قوافل الخير -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:48 م 24/10/2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نظمت الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة جديدة ضمن مبادرة "قوافل الخير"، بمدرسة عبد القادر الابتدائية بحي العامرية أول، وذلك لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة المستعمرة.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على مد جسور التواصل مع المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرة "قوافل الخير" وتنظيم القوافل بصفة دورية في مختلف المناطق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

دعم أهالي المستعمرة محافظة الإسكندرية تواصل قوافل الخير مبادرة قوافل الخير بالإسكندرية الفريق أحمد خالد

فيديو قد يعجبك:



