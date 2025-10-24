بالصور.. رئيس مدينة إدفو يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بعد تجديده

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح عاطف كامل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برفقة مدير إدارة الأوقاف، مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبارى التابعة لمركز إدفو، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه.

يقع المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 344 مترًا مربعًا، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية، تجديد الأرضيات، أعمال الإضاءة والدهانات، وتزويده بمرافق خدمية متكاملة، بما يليق بحرمة بيوت الله ويعكس روح التكافل المجتمعي والمشاركة الإيجابية من أبناء القرية في دعم العمل الخيري والديني.

وأكد رئيس المدينة أن افتتاح المساجد يأتي في إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للارتقاء بدور العبادة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، للتوسع في إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجاري، والتي بلغ عددها حتى الآن 61 مسجدًا منذ بداية يناير الماضي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.