انقطاع الكهرباء عن مناطق في إسنا بسبب حريق بمحول كهرباء (صور)

بالصور.. إقبال كثيف على ضريح "الدسوقي" في افتتاح مولده بكفر الشيخ

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فجر اليوم الجمعة، حريقًا في أحد محولات الكهرباء المجاورة لمسجد الخن، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وبدأت فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء منذ الساعات الأولى من الصباح أعمال الإصلاح، لإعادة التيار تدريجيًا إلى المناطق المتضررة.

وأكد عدد من الأهالي أن التيار الكهربائي انقطع بشكل مفاجئ عقب اندلاع الحريق، مطالبين بتجديد المحولات القديمة وصيانتها الدورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.