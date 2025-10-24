بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق "المنصورة - جمصة"

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق رافد (المنصورة – جمصة) أمام وحدة إسعاف قرية دملاش، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام وحدة إسعاف قرية دملاش "دائرة المركز".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة كل من:

- كمال محمد كمال (18 عامًا)، مقيم بقرية أبور النور – مركز بلقاس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه والرقبة بطول نحو 10 سم، وجرح قطعي بالشفاه العليا بطول 2 سم.

- مروان أحمد يحيى (15 عامًا)، مقيم بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد رضا محمد ضيف (16 عامًا)، مقيم بقرية ميت بدر خميس – مركز المنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع.

- مهند محمد عبدالوهاب (17 عامًا)، مقيم بقرية ميت بدر خميس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.