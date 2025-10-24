بسبب الشبورة الكثيفة.. غلق طريق السويس مؤقتًا لتفادي الحوادث

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق السويس أمام حركة المركبات في الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة التي حجبت الرؤية في المناطق الصحراوية على الطريق، وذلك منعًا لوقوع حوادث مرورية لحين انقشاع الشبورة ووضوح الرؤية الأفقية.

وطالبت إدارة مرور السويس قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وجرى غلق الطريق من بوابة الكيلو 109 في الاتجاه المؤدي من السويس إلى القاهرة، مما أدى إلى تكدس عشرات السيارات القادمة من السويس والمتجهة إلى العاصمة، في انتظار إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.