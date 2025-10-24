إعلان

بسبب الشبورة الكثيفة.. غلق طريق السويس مؤقتًا لتفادي الحوادث

كتب : حسام الدين أحمد

10:06 ص 24/10/2025

غلق طريق السويس مؤقتًا لتفادي الحوادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق السويس أمام حركة المركبات في الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة التي حجبت الرؤية في المناطق الصحراوية على الطريق، وذلك منعًا لوقوع حوادث مرورية لحين انقشاع الشبورة ووضوح الرؤية الأفقية.

وطالبت إدارة مرور السويس قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وجرى غلق الطريق من بوابة الكيلو 109 في الاتجاه المؤدي من السويس إلى القاهرة، مما أدى إلى تكدس عشرات السيارات القادمة من السويس والمتجهة إلى العاصمة، في انتظار إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للمرور حوادث مرورية محافظة السويس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)