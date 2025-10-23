ضبط كيان صناعي مخالف لإنتاج مستحضرات طبية مغشوشة بشبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

استهدفت مباحث التموين بالمنوفية، كيانًا صناعيًا مخالفًا بقرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، اليوم الخميس، يديره شاب حاصل على الثانوية العامة، بعد تخصصه في إنتاج مستحضرات طبية مدون عليها بيانات وهمية باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون مراعاة معايير الجودة والسلامة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط مالك النشاط والتحفظ على أكثر من 4 أطنان من مستلزمات الإنتاج ومواد خام مجهولة المصدر، شملت طنًا من مادة بيروكسيد الهيدروجين، وطنًا و300 كيلوجرام من سائل مادة الجنتيانا والميكروكروم داخل براميل غير مدون عليها بيانات، وطنًا و200 كيلوجرام من الزيوت الطبية، و525 كيلوجرامًا من مادة البيتادين المعدة للتعبئة، و315 كيلوجرامًا من بودرة البيتادين والتكسابون.

كما تم ضبط 24 ألفًا و320 عبوة مستحضرات طبية منتج نهائي مجهول المصدر، و50 ألف عبوة فارغة، و70 ألف كرتونة، و30 ألف إستكر لتعبئة المنتجات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجهود مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية في تكثيف الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية لمواجهة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين.