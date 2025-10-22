بالصور- العثور على طفل حديث الولادة في الصحراء بالمنيا

مبادرة "100 يوم صحة" تحقق نجاحًا واسعًا بمحافظة الشرقية

المنيا - جمال محمد:

أثار العثور على طفل حديث الولادة في منطقة صحراوية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حالة من الحزن والغضب بين المواطنين، بعد تداول مقطع فيديو على موقع فيسبوك يوثق الواقعة.

ويظهر الفيديو الطفل موضوعًا بجوار كميات من القمامة في بداية الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، حيث عثر عليه بعض المارة وأبلغوا الجهات الأمنية، وسط مطالبات بمحاسبة أسرته والمسؤولين عن إلقائه في هذه الظروف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالعثور على الطفل، وانتقلت سيارات الإسعاف والأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه في أحد دور الرعاية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكُلفت مباحث المركز بالتحري حول ملابسات الواقعة والبحث عن الأشخاص المسؤولين.