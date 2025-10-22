لحق بأخيه.. وفاة الطفل الثاني في حادث سقوط من الطابق التاسع بالبحيرة

مبادرة "100 يوم صحة" تحقق نجاحًا واسعًا بمحافظة الشرقية

البحيرة - أحمد نصرة:

تحولت مأساة سقوط طفلين من الطابق التاسع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى فاجعة جديدة، بعد وفاة الطفل الثاني متأثرًا بإصاباته داخل مستشفى دمنهور التعليمي، ليلحق بشقيقه الذي توفي فور سقوطهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بسقوط الطفلين من أحد العقارات في شارع عبد السلام الشاذلي، وأسفر الحادث عن وفاة عمر أحمد روميله، 9 أعوام، وإصابة شقيقه إياد، 5 أعوام، باشتباه نزيف في المخ وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتوفي إياد داخل المستشفى بعد ساعات من محاولة إنقاذه، لتتحول المأساة إلى فقدان الشقيقين معًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.