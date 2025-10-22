إعلان

لحق بأخيه.. وفاة الطفل الثاني في حادث سقوط من الطابق التاسع بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:27 م 22/10/2025
البحيرة - أحمد نصرة:

تحولت مأساة سقوط طفلين من الطابق التاسع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى فاجعة جديدة، بعد وفاة الطفل الثاني متأثرًا بإصاباته داخل مستشفى دمنهور التعليمي، ليلحق بشقيقه الذي توفي فور سقوطهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بسقوط الطفلين من أحد العقارات في شارع عبد السلام الشاذلي، وأسفر الحادث عن وفاة عمر أحمد روميله، 9 أعوام، وإصابة شقيقه إياد، 5 أعوام، باشتباه نزيف في المخ وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتوفي إياد داخل المستشفى بعد ساعات من محاولة إنقاذه، لتتحول المأساة إلى فقدان الشقيقين معًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البحيرة سقوط طفلين من الطابق التاسع دمنهور مستشفى دمنهور التعليمي

