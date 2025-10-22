البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة، إثر سقوطهما من الطابق التاسع بأحد العقارات الواقعة في شارع عبد السلام الشاذلي بالمدينة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط طفلين من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل عمر أحمد روميله (9 أعوام)، وإصابة شقيقه إياد (5 أعوام) باشتباه نزيف في المخ، وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، بينما جرى نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلين حاولا القفز من الشباك إلى البلكونة، إلا أنهما فقدا توازنهما وسقطا أسفل العقار، في وقتٍ لم يكن فيه الوالدان متواجدين بالمنزل أثناء وقوع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.